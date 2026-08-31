Zudem wirkten die Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag nach. Er hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole die Tür für eine Leitzinsanhebung etwas geöffnet. Die Inflation würde sich nicht ausreichend abschwächen und die Notenbanker noch «Arbeit zu erledigen», sagte er. Dies stützte die US-Renditen. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung auf der Sitzung Mitte-September von rund 65 Prozent ein./jsl/he