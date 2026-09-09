Belastet wurden die Anleihen von den deutlich gestiegenen Rohölpreisen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent kletterte erstmals seit Ende 2022 über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Auch der US-Ölpreis WTI stieg deutlich an. So wurden die Inflationserwartungen wieder angeheizt. Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle in der Strasse von Hormus eskaliert aufs Neue und treibt die Ölpreise nach oben.