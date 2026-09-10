Beim Krieg zwischen den USA und dem Iran ist keine Entspannung in Sicht. Die iranischen Streitkräfte sind im Krieg gegen die USA nach Angaben ihrer Militärführung bereit für «Blitzoffensiven» zur Landesverteidigung. «Heute sind wir bereit, an jedem Punkt des Landes mit hoher Geschwindigkeit präsent zu sein und den Feind, in welcher Lage er sich auch befinden mag, zu vernichten», sagte Hassan Hassansadeh, Kommandeur für die Bodentruppen der Revolutionsgarden im Grossraum Teheran, laut iranischen Medien. Eine nachhaltige Öffnung der Strasse von Hormus ist in weite Ferne gerückt. Die Ölpreise dürften also tendenziell weiter steigen und damit auch die Inflationsgefahren.