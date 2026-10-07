Die etwas gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen. Höhere Ölpreise schüren die Inflationsrisiken etwas. Die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wird so angehoben. Die Ölpreise bleiben damit auf einem sehr hohen Niveau. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Handelsverlauf nicht veröffentlicht.
Angesichts gewachsener Inflationsrisiken und der steigenden US-Staatsschulden waren die Renditen an den Anleihemärkten zuletzt deutlich gestiegen. Noch grösser ist derzeit die Verunsicherung an den europäischen Anleihemärkten. Insbesondere in Frankreich sind die Renditen stark nach oben geklettert./jsl/he
(AWP)