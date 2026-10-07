Die etwas gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen. Höhere Ölpreise schüren die Inflationsrisiken etwas. Die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wird so angehoben. Die Ölpreise bleiben damit auf einem sehr hohen Niveau. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Handelsverlauf nicht veröffentlicht.