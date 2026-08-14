Schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten stützten die Anleihekurse nicht nachhaltig. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Juli unerwartet und merklich gefallen. Vor allem die sinkenden Benzinpreise hätten das Umsatzergebnis im Juli belastet, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. «Ein nennenswerter Effekt wegen der Fussball-WM in den USA ist nicht zu konstatieren.» Die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dürfte weiter gedämpft werden. Zudem hat sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im August unerwartet deutlich eingetrübt.