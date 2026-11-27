Die zunächst gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. Zudem drückten die erneuten Kursgewinne an Aktienmärkten. Die als sicher geltenden Anleihen waren weniger gefragt. Eine Entwarnung für die Technologiewerte an den Börsen gibt es laut Händlern aber nicht.