Im Fokus der Anleger steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. Es wird keine Zinserhöhung erwartet. Ökonomen gehen jedoch überwiegend von einer entsprechenden Massnahme im Dezember aus. Warsh dürfte jedoch seiner Linie treu bleiben und wenig Hinweise für das weitere Vorgehen geben.