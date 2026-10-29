Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Die annualisierte Wachstumsrate von 3,4 Prozent ist die höchste seit einem Jahr. «Ein Ende des starken US-Wachstums zeichnet sich vorerst nicht ab», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Hierfür sind die Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlicht zu hoch.» Allerdings könnte für die US-Privathaushalte die relativ hohe Inflationsrate im kommenden Jahr noch zu einer schweren Bürde werden.