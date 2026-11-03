Dem Anleihemarkt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA. «Eine demokratische Kontrolle des Kongresses sollte per Saldo Treasury-positiv sein», schreiben Experten der Commerzbank. «Mit der Budgethoheit im Repräsentantenhaus würde der Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben sinken.» Allerdings sollte auch das Risiko einer erneuten Schliessung der Regierungsbehörden (Shutdown) am 11. Dezember zunehmen. Ergebnisse zu den Wahlen dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der US-Industrie im September bewegten den Anleihemarkt kaum.