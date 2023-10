Kursbewegende Konjunkturdaten standen am Dienstag nicht auf dem Programm. Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen./bek/he