Im Tagesverlauf bestimmten Kursverluste bei Technologiewerten das Geschehen an den Finanzmärkten. Analysten der Dekabank sprachen von einem «Ausverkauf bei US-Technologiewerten». Besonders betroffen ist der KI-Sektor, nachdem eine überraschend hohe Inflation in den USA die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt hatte. Die Aussicht auf steigende Kreditkosten schürte bei Anlegern die Sorge über die Zukunft von Unternehmen aus dem KI-Sektor, die wegen teurer Investitionen hoch verschuldet sind.
Auch am Nachmittag machten die Anleger einen Bogen um Tech-Werte und setzten verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen. Vor diesem Hintergrund haben auch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kurse der Papiere nicht belasten können. Regionale Stimmungsbarometer der Industrie deuten weiter auf ein klares Wachstum hin und die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel sind stärker als erwartet gestiegen./jkr/he
(AWP)