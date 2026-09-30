Eine Vielzahl von US-Konjunkturdaten konnten dem Markt keine neue Richtung geben. Die Kurse hielten sich in einer vergleichsweise engen Spanne. Zwar sind die privaten Einkommen im August schwächer als erwartet gestiegen. Ein Anstieg der Konsumausgaben um 0,9 Prozent im Monatsvergleich war aber am Markt erwartet worden. Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent und lag damit tiefer als am Markt erwartet worden war.