Die US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel noch etwas zugelegt. Die Gewinne waren aber überschaubar, zumal es vom Aktienhandel an der Wall Street kaum Impulse gab. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,23 Prozent auf 111,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel moderat auf 4,12 Prozent. Damit setzte sich der Abwärtstrend der Zinsen in den vergangenen Wochen fort.

06.12.2023 21:03