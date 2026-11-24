An den Märkten für Staatsanleihen zeigte der jüngste Rückgang der Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern weiter Wirkung. In den vergangenen Handelstagen wurden die Inflationserwartungen gedämpft, was die Renditen nach unten drückte. Die Meldung vom Montag über die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia löste an den Anleihemärkten hingegen weiterhin nur vergleichsweise wenig Kursbewegung aus.