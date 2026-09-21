Am US-Anleihemarkt zeigte damit zu Beginn der Woche eine Gegenbewegung, nachdem die Renditen am Freitag in der Erwartung auf weiter steigende Leitzinsen noch angezogen hatten. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank setzt der Markt Hoffnungen auf die Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen bestehe die Hoffnung, dass China sein diplomatisches Gewicht für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten einsetzen könnte.