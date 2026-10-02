Im September hatte der US-Arbeitsmarkt Anzeichen einer Schwäche gezeigt. Die Zahl der neuen Jobs ist deutlich geringer als erwartet ausgefallen. Schwache Arbeitsmarktdaten dämpfen an den Finanzmärkten die Spekulation auf weiter steigende Zinsen, was die Renditen der Staatspapiere belastete. Im Handelsverlauf war die zehnjährige Rendite zeitweise bis auf 5,15 Prozent gefallen, konnte dann aber wieder einen Teil des Rückgangs wettmachen./jkr/he