Experten verweisen auf den Rückgang der Energiepreise bis zur Monatsmitte. Der spätere erneute Anstieg der Benzinpreise ist in den Daten noch nicht enthalten. LBBW-Volkswirt Dirk Chlench sieht aber noch keinen Handlungsbedarf für die US-Notenbank Fed. «Der jüngste Arbeitsmarktbericht hat keine Gefahr einer bevorstehenden Preis-Lohn-Spirale erkennen lassen», heisst es in einer Analyse. «Zu alledem sind die Produktivitätsfortschritte in der US-Wirtschaft beeindruckend. Damit lassen sich etwaige Kostensteigerungen gut abfangen.»