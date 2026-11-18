Die Kursaufschläge hielten sich in Grenzen. Gebremst wird die Stimmung am Anleihemarkt durch die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, gesagt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr «mehrere Zinserhöhungen» benötigen. Auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte er am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe./jsl/he