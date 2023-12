An diesem Dienstag kommt der geldpolitische Ausschuss der Fed zu seinen Zinsberatungen zusammen. Am Mittwochabend werden neue Entscheidungen verkündet. Wesentliche Kursänderungen werden nicht erwartet, allerdings Hinweise auf das Vorgehen im kommenden Jahr. Nach kräftigen Zinsanhebungen seit Frühjahr 2022 werden an den Finanzmärkten für 2024 aktuell Zinssenkungen von insgesamt rund einem Prozentpunkt erwartet./bgf/jsl/men