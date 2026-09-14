Die Lage im Nahen Osten bleibt hingegen weiter durch grosse Unsicherheiten geprägt. Das für diesen Montag geplante Aussenministertreffen der Golfstaaten zur Strasse von Hormus ist nach Angaben aus Teheran wegen der Eskalation im Jemen verschoben worden. «Saudi-Arabien hat darum gebeten, dass diese Sitzung nicht stattfindet», sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai in Teheran. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die jüngsten Entwicklungen im Jemen dabei eine Rolle gespielt hätten. Einen Alternativtermin gibt es nicht. Die Verschiebung trieb die Ölpreise wieder nach oben. Zudem hat die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen erneut Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien für sich beansprucht.