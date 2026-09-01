Etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Industriedaten bewegten den Dollar kaum. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert jedoch weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum. Nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh ist die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung auf der nächsten Sitzung gestiegen. Sie wird an den Finanzmärkten bei rund 65 Prozent veranschlagt./jsl/he