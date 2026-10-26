Die Sorgen vor einer ölpreisbedingten Inflation bleibt präsent. Die Ölpreise verteidigten ihre deutlichen Preisaufschläge vom Freitag. Hintergrund sind zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Die Kämpfe drohen den Konflikt rund um die für den internationalen Rohstofftransport wichtige Strasse von Hormus auszuweiten.
Trotz der zuletzt hohen Inflation wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch voraussichtlich nicht verändern. Die Fed will nach Einschätzung von Ökonomen zunächst abwarten. Gegen eine Zinserhöhung sprechen zudem politische Gründe. Schliesslich stehen in der kommenden Woche in den USA Zwischenwahlen an./jsl/he
(AWP)