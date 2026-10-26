Trotz der zuletzt hohen Inflation wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch voraussichtlich nicht verändern. Die Fed will nach Einschätzung von Ökonomen zunächst abwarten. Gegen eine Zinserhöhung sprechen zudem politische Gründe. Schliesslich stehen in der kommenden Woche in den USA Zwischenwahlen an./jsl/he