Die zuletzt deutlich gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihekurse. Am Freitag legten die Ölpreise jedoch nur leicht zu. Die Aussichten auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind zuletzt gesunken. Höhere Ölpreise schüren die Inflationserwartungen. Die jüngste Entspannungsphase am Ölmarkt scheint vorüber. Es gilt mittlerweile als recht sicher, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Leitzinsen anheben wird.