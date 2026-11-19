Die erneut gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihekurse ein wenig. Schliesslich werden so Inflationserwartungen gestützt. Ein Ende der zuletzt wieder gewachsenen Spannungen am Persischen Golf ist nicht in Sicht. Eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt an den Finanzmärkten als sicher. Jüngste Aussagen von Fed-Vertretern bestätigten diese Erwartung.