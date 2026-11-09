Die deutlich gesunkenen Rohölpreise stützten in diesem Umfeld nicht. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. US-Präsident Donald Trump hatte neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet Inflationssorgen und Zinserhöhungserwartungen wurden so gedämpft.