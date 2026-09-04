US-Präsident Donald Trump hingegen fordert weiterhin Leitzinssenkungen und droht gleichzeitig Handelspartnern. «Senkt die Zinsen, oder ich breche den Handel mit Ländern ab, mit denen wir ein Defizit haben», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump argumentierte, dass der Arbeitsmarktbericht deutlich besser ausgefallen sei als gedacht und dies ausreiche, um geringere Zinsen zu legitimieren.