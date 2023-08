An den Finanzmärkten sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed zuletzt wieder etwas gestiegen, was auch die Kapitalmarktzinsen hat steigen lassen. Ausgelöst wurde dies durch überwiegend solide Konjunkturdaten, wodurch Sorgen vor einer absehbaren Rezession in den USA zunehmend verblassten. Die Fed hat nach der jüngsten Leitzinsanhebung Mitte Juli ihre Geldpolitik weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht und hält sich damit alle Optionen offen. Der Zinspfad im Jahresverlauf ist entsprechend unklar.