An den Finanzmärkten dreht sich derzeit sehr viel um die Frage, ab wann, in welchem Tempo und in welchem Ausmass die Fed ihre Geldpolitik lockern könnte. Die Markterwartungen gehen dabei von einem wesentlich offensiveren Vorgehen der Fed aus, als es Bemerkungen und Prognosen der Währungshüter nahelegen./la/he