Daten vom US-Immobilienmarkt haben positiv überrascht. Im September waren die Verkäufe von bestehenden Häusern gestiegen, während am Markt ein Rückgang erwartet worden war. Die Daten konnten dem Markt aber keine neue Richtung geben. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach wie vor keine klare Erholung des Immobilienmarktes in den USA zu erkennen. «Vor dem Hintergrund des erhöhten Zinsniveaus dürfte auch im restlichen Jahresverlauf kaum mit einer Besserung zu rechnen sein», heisst es in einem Marktkommentar./jkr/he