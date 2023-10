Vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken rückten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Zu Handelsbeginn wurde bekannt, dass sich die Stimmung in Industriebetrieben im US-Bundesstaat New York im Oktober eingetrübt hat. Der Stimmungsindikator war zwar nicht so stark wie erwartet gesunken, signalisiert aber eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität./jkr/bgf/stw