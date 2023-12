Der US-Notenbank Fed ist die Entwicklung nicht unrecht, da sie das Inflationspotenzial in Form stark steigender Löhne verringert. Entscheidend wird jedoch der Arbeitsmarktbericht der Regierung sein, der am Freitag ansteht. Die ADP-Daten gelten an den Märkten als Indikator für den Regierungsbericht. Bankvolkswirte schätzen die Prognosekraft jedoch als eher gering ein.