Entscheidende Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nicht auf dem Programm. Am Nachmittag werden Lagerdaten aus dem Grosshandel erwartet, am Abend werden Zahlen zur Kreditvergabe veröffentlicht. Beides wird an den Märkten in der Regel ohne grössere Kursausschläge lediglich zur Kenntnis genommen.