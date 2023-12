US-Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn unspektakulär aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche geringfügig an. Das Marktinteresse liegt auf dem Arbeitsmarktbericht der Regierung, der am Freitag ansteht. Er hat grössere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve, von der im kommenden Jahr an den Märkten deutliche Zinssenkungen erwartet werden. Aus der Notenbank selbst kamen bisher jedoch keine konkreten Signale./bgf/jsl