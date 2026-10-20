Am Ölmarkt hatten Anleger offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des panarabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed reagiert, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs hingewiesen wurde. Dieser Vorschlag werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht./la/he