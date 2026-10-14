Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) ging um 0,33 Prozent auf 104,39 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,26 Prozent. Sie näherte sich damit wieder dem höchsten Stand seit 2002, der in der vergangenen Woche bei 5,36 Prozent erreicht worden war.