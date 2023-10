Nach wie vor bleibt die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA ein wichtiger Treiber für die Renditen am US-Rentenmarkt. Jüngst waren US-Konjunkturdaten überraschend stark ausgefallen. Zuletzt wurde bekannt, dass es im August überraschend viele offene Stellen in den USA gab. Daraufhin machten die Renditen noch einmal einen Sprung nach oben.