Die Finanzmärkte reagierten nur kurzzeitig auf den Bericht. «So gut der Arbeitsmarktbericht ausfällt, an den Finanzmärkten dürfte er heute lediglich am Rande zur Kenntnis genommen werden», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Demokraten nach den US-Zwischenwahlen ihre neugewonnene Stärke nutzen, um den Bau von Datenzentren stärker zu regulieren.» Der Bau von Rechenzentren sei auch für die Notenbank von grosser Relevanz. «Die Investitionen in Rechenzentren sind ein wesentlicher Treiber des US-Wirtschaftswachstums und damit auch eine relevante Grösse für die Inflation und die Geldpolitik.»/jsl/jkr/he