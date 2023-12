An den Märkten wird derzeit auf kräftige Zinssenkungen der Fed im kommenden Jahr gesetzt. In der Summe sind Lockerungen von etwa 1,25 Prozentpunkten eingepreist. Aus der Fed kamen bisher allerdings keine entsprechenden Signale. In der kommenden Woche treffen die Währungshüter ihren letzten Zinsentscheid in diesem Jahr. Dann werden auch neue Zinsprognosen erwartet, die etwas Aufschluss über den geldpolitischen Kurs geben könnten.