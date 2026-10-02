Der US-Arbeitsmarkt hat im September nach einer zuletzt robusten Entwicklung wieder Anzeichen von Schwäche gezeigt. Es gab deutlich weniger neue Stellen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft wurden 29'000 zusätzliche Jobs geschaffen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit 90'000 gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 60'000 Stellen nach unten revidiert.