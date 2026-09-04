Ausserhalb der Landwirtschaft stieg die Beschäftigtenzahl um 162.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert. Der Bericht deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt die Unsicherheit aufgrund des Iran-Konflikts und den Inflationsdruck gut verkraftet. Im Juli hatte der Arbeitsmarkt noch enttäuscht.