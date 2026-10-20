Der US-Autobauer General Motors hat nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal sein Jahresgewinnziel konkretisiert und will weiter in grossem Stil Aktien zurückkaufen. Über mehrere Jahre will Konzernchefin Mary Barra dafür 20 Milliarden US-Dollar ausgeben, wie die Firma am Dienstag in Detroit mitteilte, ohne konkreter zu werden. Im dritten Quartal schnitt das Unternehmen beim operativen Ergebnis zwar etwas besser ab als erwartet. Dennoch rutschte die Aktie im vorbörslichen US-Handel um mehr als 5 Prozent ab.