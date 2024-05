Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal ein schlechteres Geschäft gemacht als im Vorjahr. Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 36,4 Milliarden US-Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis betrug das Minus 2,8 Prozent. Analysten waren von einem weniger starken Rückgang ausgegangen.