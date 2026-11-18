Vorbereitung auf Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi

Putin und Trump sind am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zu einem geplanten Dreiergipfel mit Xi verabredet. Es handle sich um ein bedeutendes Treffen, von dem viele gute Ergebnisse erwarteten, sagte Uschakow. Am Mittwochabend teilte er mit, dass an der genauen Tagesordnung noch gearbeitet werde. Aber auch bei diesen Gesprächen solle es um die Ukraine gehen. Trump hatte gesagt, dass er mit Putin und Xi über Fragen der nuklearen Abrüstung reden wolle.