Der US-Beamte nannte weder eine Uhrzeit noch einen konkreten Ort für die Unterzeichnung. Es wird allerdings erwartet, dass dies am Rande der UN-Generaldebatte in New York passiert, wo Trump am Dienstagvormittag (Ortszeit) eine Rede hält.
Überraschender Durchbruch im Streit um Grönland
Die USA, Dänemark und Grönland hatten vor wenigen Tagen überraschend einen Durchbruch im Streit um die Insel verkündet. Was genau vereinbart wurde, blieb zunächst unklar. Trump zufolge sichern sich die USA mit der Vereinbarung etwa weitreichende Befugnisse und Kontrolle über die Arktisinsel, die zwar weitgehend autonom ist, aber zum dänischen Hoheitsgebiet gehört. Die dänische und grönländische Seite bestätigten die Darstellungen Trumps in dieser Form bisher nicht.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion Grönlands gedroht - und damit nicht nur den Nato-Partner Dänemark brüskiert, sondern auch Zweifel an der Geschlossenheit der grössten Militärallianz der Welt und gegenseitigen Bündnistreue geweckt. Trump begründete seinen Vorstoss mit Sicherheitsinteressen der USA und damit, dass Feinde der Vereinigten Staaten wie China und Russland die Insel unter ihre Kontrolle bringen wollten - und Dänemark dem nichts entgegenzusetzen habe./fsp/DP/nas
(AWP)