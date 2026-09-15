Etliche Milliarden Dollar allein für Munition

Dem Bericht zufolge schätzt das Verteidigungsministerium die Kosten des Einsatzes bis Ende Juni auf 33,4 Milliarden US-Dollar (rund 28,9 Milliarden Euro). Verbrauchte Munition ist mit über 22 Milliarden Dollar der mit Abstand grösste Posten. Laut einer Schätzung des Haushaltsbüros des US-Kongresses (Congressional Budget Office), das Analysen erstellt, waren es bis zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 33 Milliarden Euro). Mit jedem weiteren Monat - vorausgesetzt, das Einsatzniveau sei wie im Mai und Juni - kommen demnach geschätzt 2 Milliarden Dollar hinzu.