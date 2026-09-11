Der landesweite Durchschnittspreis für Diesel ist in den USA nach Angaben des Automobilverbands AAA auf die Rekordmarke von 6,0556 Dollar US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter) geklettert. Damit ist Diesel laut dem Marktanalyseportal Gasbuddy so teuer wie nie zuvor. Umgerechnet sind das ungefähr 5,22 Euro. «Mit 6,00 Dollar pro Gallone ist Diesel jetzt etwa 2,30 Dollar teurer als vor einem Jahr, als der nationale Durchschnittspreis bei etwa 3,70 Dollar lag», teilte Gasbuddy mit.