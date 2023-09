Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im August erneut deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der siebte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 2,9 Prozent erwartet.

15.09.2023 14:56