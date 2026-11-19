Stark angezogene Internet-Verkäufe und ein florierendes Werbegeschäft haben Walmart im dritten Geschäftsquartal angeschoben. Der US-Einzelhandelsriese hebt deshalb ein weiteres Mal seine Ziele an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent. An der Börse gab die Aktie jedoch im frühen Handel nach und verlor zuletzt knapp eineinhalb Prozent.