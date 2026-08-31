Die USA ​haben ihre eigene Wirtschaft bereits mit Sonderzöllen und weiteren Handelsbarrieren gegen viele chinesische Waren abgeschottet. Dies hat dazu beigetragen, dass das US-Handelsdefizit mit China in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 73,9 Milliarden Dollar gesunken ist. Bessent sagte, er habe andere Industrieländer bereits im vergangenen Jahr ‌gewarnt, dass sie durch die Umlenkung chinesischer Billig-Exporte unter Druck geraten würden. Nun stünden sie vor klaren Entscheidungen. «Der Rest der Welt wird seine Handelsbedingungen mit China überprüfen müssen.» Es liege an den anderen Ländern, China einen Anreiz zu geben, ​die chronisch schwache Inlandsnachfrage zu stärken.