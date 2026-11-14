Ein Router habe daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen überlastet. Dass dies derart weitreichende Auswirkungen haben könnte, sei zuvor nicht bekannt gewesen, erläuterte Duffy. Weil sich die Störungen ausgebreitet haben, habe die FAA den Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorsorglich gestoppt. Noch sei unklar, ob der Router selbst defekt oder bei der Installation ein Fehler gemacht worden sei. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht.